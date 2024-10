Beim Brand in einer Bonstetter Wohnung sterben zwei Katzen

Hat ein kleines Kind ein Feuer verursacht? In der Nacht zum Samstag hat es in einer leer stehenden Wohnung in Bonstetten eine so starke Rauchentwicklung gegeben, dass die anderen Bewohner es am späten Abend merkten. Die Räume können vorerst nicht mehr bewohnt werden.

Nach Angaben der Zusmarshauser Polizei hatte sich in der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Papierstapel entzündet. Dieser lag auf einem Herd, den vermutlich in einem unbeobachteten Moment die zweijährige Tochter des Hausbesitzers eingeschaltet hatte. Die Räume dienen nur als Homeoffice und zu Abstellzwecken, bewohnt waren sie nicht.

Die Bonstetter Wohnung ist nach dem Brand stark verrußt

Die Feuerwehr löschte den Brand auf dem Herd. Allerdings ist die Wohnung laut Polizei so verrußt, dass sie derzeit nicht mehr bewohnt werden kann. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Icon Galerie 6 Bilder In einer Wohnung in Bonstetten hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. Sehen Sie weitere Bilder vom Einsatz in unserer Bildergalerie.

Während sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Anwesens noch rechtzeitig retten konnten, kam für zwei Katzen jede Hilfe zu spät.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bonstetten, Adelsried und Zusmarshausen etwa 46 Einsatzkräften. Erster Kommandant Christian Deil sagte, zuletzt wurden noch die Räume entlüftet und Brandgut entfernt. Gegen 23.30 Uhr sei der Einsatz am Freitag beendet gewesen. (corh)