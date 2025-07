Großeinsatz nach Autounfall - 19-Jährige wird verletzt

Auf der Staatsstraße 2510 bei Kreppen hat sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 32-Jähriger mit seinem Wagen von Biburg kommend in Richtung Diedorf unterwegs. In seinem BMW saßen noch drei weitere Personen, darunter die sechs- und einjährigen Kinder des Mannes.

Bei dem Unfall in Kreppen lösten die Airbags eines Autos aus

In Kreppen wollte der Mann nach links in den Alten Postweg abbiegen. Eine 19-Jährige, die mit ihrem VW Polo hinterherfuhr, sah das aber nicht und fuhr ungebremst auf den BMW auf. Im Polo lösten durch den heftigen Aufprall die Airbags aus.

Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Sie kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die vier Personen im BMW blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Nach dem Unfall in Kreppen mussten beide Autos abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Biburg, Horgau und Diedorf. Zudem sechs Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. (AZ)