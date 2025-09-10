Zwei Verletzte nach Unfall auf der A8 bei Adelsried

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochvormittag auf der Autobahn A8 bei Adelsried ereignet. Danach mussten zwei Menschen ins Krankenhaus. An ihren Autos entstand jeweils ein Totalschaden.

Mann fährt auf die A8 auf und wechselt direkt auf die linke Spur

Um 8.15 Uhr war ein 57-jähriger Autofahrer an der Anschlussstelle Adelsried auf die A8 aufgefahren. Dort wechselte er laut Polizei direkt auf die linke Spur. Eine 29-Jährige, die dort unterwegs war, konnte ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig bremsen. Die Autos stießen zusammen. Die Frau und der 57-Jährige mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nach dem Unfall auf der A8 gegen einen 57-Jährigen

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autobahn musste für rund eine halbe Stunde in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Im Anschluss war die Fahrbahn für beinahe zwei Stunden nur eingeschränkt befahrbar. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 57-jährigen Mann. (AZ)