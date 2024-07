10.000 Menschen feiern ausgelassen das Dinkel 24

Glühende E-Gitarren, wummernde DJ-Rhythmen und 40 regionale sowie internationale Folk- und Rockbands haben vier Tage lang Dinkelscherben in den musikalischen Ausnahmezustand versetzt. Das „Dinkel 24“ zog laut Bürgermeister Edgar Kalb rund 10.000 Besucher in den Ort. Selbst während eines kurzen, heftigen Regengusses am Samstagabend feierten die Fans weiter - und zwar friedlich.

Icon Galerie 63 Bilder 40 Bands an vier Tagen auf 4 Bühnen begeistern in Dinkelscherben Tausende Besucher und Besucherinnen

„Wir legen viel Wert darauf, dass alles friedlich abgeht und sich auch Kinder mit ihren Eltern und Großeltern hier wohlfühlen“, sagte Dinkelscherbens Rathauschef dazu. Einen großen Dank sprach er an die etwa 400 bis 500 Helferinnen und Helfer aus, die im Hintergrund angepackt haben: „Alleine vom TSV waren schon 20 Leute pro Tag im Einsatz.“ Das Engagement hatte sich für das Publikum gelohnt.

Gute Laune herrschte beim Dinkel 24 etwa auch beim Beer-Pong Turnier. Foto: Marcus Merk

Denn rund um die Auftrittsbühnen wurde immer wieder für neue Überraschungen und Begeisterungsstürme gesorgt: Während die Ausnahmeformation „Budapester Puppentheater“ mit der vielleicht skurrilsten Show des ganzen Landkreises die Zuschauer zum Kreischen brachte, hatte zu den hypnotisierenden Techno-Klängen seitens DJ Vullmatic ein sogenanntes „Beer Pong“-Turnier direkt vor der Showbühne für jubelnde Begeisterungsstürme gesorgt. Das ist laut offizieller Definition ein Trink- und Geschicklichkeitsspiel, das von Experten einstimmig in die Gattung „Präzisionssport“ eingeordnet worden war.

Eine Coverband reiste bis aus der Slowakei bis nach Dinkelscherben

Die rundum überzeugende „Green Day“-Coverband „The Minority“ war bis von der Slowakei angereist, um beim Dinkel-Festival mit dabei zu sein, die Biker-Rocker von „Button Rouge“ hingegen hatten gleich direkt mitten im Publikum die Gitarrenseiten zum Glühen gebracht – und bei der keltischen Folk-Combo „Next Friday“, die im Rathausstadel ihre ansteckenden Folk-Melodien zum Besten gaben, gab es zeitweise gar kein Durchkommen mehr.

Das Dinkel 24 ist ein Familienfest, auf dem sich jeder wohlfühlen soll. Foto: Marcus Merk

Jede Menge herzerfrischenden Humor versprühten die Schwaben-Rebellen von „Ohne F“. Sie gaben die beliebtesten Welthits von EAV bis Talking Heads in Dinkelscherber Mundart zum Besten. Dabei sorgten sie selbst souverän für ihre eigene Beurteilung: „Des isch a guada Hit!“ Einen Geheimtipp stellte die Formation „Who of us“ dar, die mit legendären Gibson Les Paul- und Fender Stratocaster-Gitarren die alte Jugendzeit in den längst vergangenen Augsburger Diskotheken wie Circus oder Siedlerhof wieder zu neuem Leben erwachen ließen.

Nach dem schweren Hochwasser in Dinkelscherben gab es viele Spenden

Es war in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, dass das diesjährige „Dinkel 24“-Festival überhaupt stattfinden konnte: Bei der Hochwasserkatastrophe vor wenigen Wochen war das Gelände fast komplett unter den Wasserfluten begraben gewesen.

Und genau deswegen war dieses Jahr auch einiges etwas anders als sonst – im positiven Sinne, wohlgemerkt: Zahlreiche Bühnenkünstler hatten zugunsten der Dinkelscherber Hochwasseropfer auf ihre Gage verzichtet, viele Fieranten die Erlöse gespendet und Besucherinnen und Besucher oft auf die Rückzahlung ihrer Getränkepfandmarken verzichtet. „Da werden bestimmt ebenfalls noch einige Tausend Euro zusammenkommen“, hofft Bürgermeister Edgar Kalb. Auf unsere Frage, wie er mit drei Worten das diesjährige Mega-Event bezeichnen würde, hatte der Rathauschef eine klare Antwort: „Geil. Phänomenal. Super!“