Bergfest in Auerbach: Tausende feiern mit Musik und Radrennen

Wer einmal auf dem Seilerberg in Lindgraben beim Auerbacher Bergfest war, kommt immer wieder. Der Bergrücken am Rande des Rothtals, wo sich der Bauernhof der Familie Seiler befindet, zieht die Besucher an. Auch wenn heuer wegen der extremen Hitze und vieler Veranstaltungen im Umkreis kein Besucherrekord bei der 56. Auflage des Festes zu verzeichnen war. Die beiden Vorsitzenden Ludwig Furnier von der Spielvereinigung Auerbach/Streitheim und Caro Böck von den Schnupfer- und Wanderfreunden waren als gemeinsame Veranstalter sehr zufrieden.

