Mehr als 300 Besucher feiern Bergmesse in Margertshausen

Über guten Besuch gefreut hat sich der Soldaten- und Kameradschaftsverein Margertshausen bei seiner am Feiertag Mariä Himmelfahrt abgehaltenen Bergmesse. Über 300 Besucher nahmen am Gottesdienst bei den zwei Linden auf dem Weg von Margertshausen zum Kloster Oberschönenfeld teil.

Pfarrer Ralf Putz leitet den Gottesdienst

Pfarrer Ralf Putz zelebrierte den Gottesdienst und die Musikkapelle Fischach begleitete ihn mit der sogenannten Schubertmesse.

Während des Übergangs zum musikalischen Frühschoppen machte Anton Schmid auf den außergewöhnlich schönen Platz der Veranstaltung aufmerksam. Die Beteiligten konnten ins nahe Schmuttertal, Richtung Westen in die Stauden und im Osten bis zum Turm der Klosterkirche Oberschönenfeld sehen. Für alle Anwesenden war dies ein Anlass, an diesem schönen Stück Heimat die von der Musikkapelle intonierte Bayernhymne zu singen. (id)

