Autofahrer mit zwei Promille beleidigt und bedroht Polizisten

Ein 43-jähriger Autofahrer hielt am Sonntag gegen 2.35 Uhr in der Donauwörther Straße in Gersthofen neben einem Streifenwagen der Polizei an. Er stieg aus und fragte laut Polizei nach seiner Tochter. Dabei bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Als der Mann zur Blutentnahme gebracht wurde, wehrte er sich dagegen. Außerdem beleidigte er die Beamten und bedrohte sie mit dem Tod. Nach der Blutabnahme wurde er in den Polizeiarrest eingeliefert. Sein Führerschein wurde einbehalten. (diba)

