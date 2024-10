Eine Streife der Polizei Gersthofen kontrollierte am Samstag gegen 22.45 Uhr in der Peter-Dörfler-Straße in Meitingen einen 33-jährigen Autofahrer. Hierbei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Der Autofahrer musste zur Blutentnahme, seinen Führerschein musste er abgeben. (diba)

