16 neue Ministranten für die Pfarreiengemeinschaft Biberbach-Affaltern

Insgesamt 16 neue Ministranten, und damit so viele wie schon lange nicht mehr, wurden kürzlich in der Wallfahrtskirche Biberbach in ihren Dienst eingeführt. Froh und dankbar zeigte sich Ortspfarrer Ulrich Lindl, dass sich so viele Kinder nach der Erstkommunion entschlossen haben, als Ministranten ganz nah am Glauben dranzubleiben. Zusammen mit den beiden Oberministranten Romy Mayer und Benedikt Halder überreichte er den neuen „Minis“ der Pfarreiengemeinschaft Biberbach-Affaltern nach ihrer Aufnahme ein Ulrichskreuz.

