Am Sonntag startet der Sieben-Hügel-Lauf

Die idyllische Hügellandschaft bei Biberbach mit ihrem bunten Herbstwald erwartet Nordic Walker, Jogger und Läufer zum 17. Biberbacher Sieben-Hügel-Lauf. Die Sportveranstaltung findet am 13. Oktober statt. Besonders der familiäre Charakter ist dem Organisationsteam um die Familien Guffler, Mair und Stöckli wichtig. Jeder kann teilnehmen, vom Hobbyläufer bis zum leistungsorientierten Sprinter. Und jeder kann seine Laufstrecke für sich passend auswählen, ganz nach individuellem Leistungs- und Trainingsstand.

Auf der „Schwarzen Piste“ sind 12,4 Kilometer zu absolvieren. Ausdauerläufer können an einer Weggabelung noch einen zusätzlichen Anstieg in den Rundkurs einbauen. Für geübte Läufer ist die 9,9-Kilometer lange Runde, für Walker die 7,5-Kilometer-Runde. An der Verpflegungsstation werden Läufertee und Traubenzucker angeboten. Die Umgebung in den Tälern von Klingenbach und Offenbach, die Ausblicke von Ölberg, Klingenberg, Benlisberg und Grichtberg sowie der farbenprächtige Mischwald lassen die sportliche Betätigung zu einem Naturerlebnis werden. Das gemeinsame Erlebnis ist Trumpf bei diesem „Volkslauf“. So gibt es zum Beispiel keine Zeitmessung, man kann alleine oder in Gruppen gehen und danach gemeinsam im Gasthof Magg in Biberbach zum Mittagessen einkehren.

Pünktlich um 10 Uhr wird Bürgermeister Wolfgang Jarasch, der auch Vorsitzender des SC Biberbach ist, am Sonntag, 13. Oktober, den Lauf am Biberbacher Sportplatz starten. Alle Informationen zum Lauf stehen im Internet unter www.siebenhuegellauf.de bereit. Dort werden auch die verschiedenen Strecken beschrieben und alle Informationen zur Anmeldung bereitgestellt. (AZ)