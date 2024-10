Beratungen über die gemeindlichen Haushalt

Im Mittelpunkt der nächsten Gemeinderatssitzung in Biberbach steht der Haushalt 2024 mit Finanzplanung. Die Beratung ist nötig, weil die erste Version von der Kommunalaufsicht am Augsburger Landratsamt zurückgewiesen wurde, weil der Haushalt nicht genehmigungsfähig war. Weitere Themen sind Bauanträge und eine Information über Sanierungsmaßnahmen, die nach der Hochwasserkatastrophe im Juni notwendig geworden sind. Die Sitzung beginnt am Dienstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr im Sitzungsaal des Rathauses. (AZ)