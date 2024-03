Biberbach

Biberbach bereitet sich auf das Jubiläumsfest mit Straußfurt vor

Ein Luftbild des Ortsteils Markt in Biberbach. Auch um die Akten dieses Ortsteils kümmert sich Felix Guffler.

Plus Der Gemeinderat Biberbach bespricht den 30. Geburtstag der Partnerschaft mit Straußfurt. Außerdem gibt es für die Räte Neuigkeiten aus dem gemeindeeigenen Archiv.

Von Diana Dontsul

Bald steht das 30-jährige Jubiläum der Gemeindepartnerschaft von Biberbach mit Straußfurt an. Wie und wo soll gefeiert werden? Und wie drückt man die Dankbarkeit am besten aus? Diese Fragen waren Thema in der Gemeinderatssitzung. Es gibt bereits erste Ideen, wie das Ereignis gefeiert werden soll.

Eine lange Freundschaft zwischen Biberbach und Straußfurt

Das Datum für den Besuch aus Straußfurt steht: Das erste Juliwochenende, 6. und 7. Juli, wurde ausgewählt. Geplant ist beim "Juzefest", ein vom Jugendzentrum organisiertes Fest, teilzunehmen. Das sei auch schon mit dem Vorstand abgeklärt worden, sagt Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Die Einladung an Straußfurt wurde ebenfalls schon versendet. Aufgrund der Freundschaft zwischen den Feuerwehrvereinen, kümmern sich Rainer und Leonhard Würz von der CSU und Mitglieder der Feuerwehr um die Kameraden aus Straußfurt. Am 21. und 22. September soll dann der Gegenbesuch in der Thüringer Gemeinde stattfinden.

