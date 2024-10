Biberbach muss sparen - was sagt Affaltern dazu?

Die Bürgerversammlung war gut besucht und die Anwesenden hatten auch Fragen mitgebracht. „Wo müssen wir sparen?“ wurde nicht nur einmal als Frage in den Raum gestellt. Bürgermeister Wolfgang Jarasch ging ausführlich auf die angespannte finanzielle Situation Biberbachs und seiner Ortsteile ein. „Wir werden Einschnitte haben, die wir auch deutlich spüren werden. In der nächsten Woche beraten wir im Gemeinderat in einer nicht öffentlichen Sitzung über geplante Verbesserungsvorschläge.“

