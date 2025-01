Ein Herz für Kinder

In der beschaulichen Dorfhütte in Albertshofen treffen sich jeden Mittwoch um 14 Uhr neun engagierte Damen, die sich mit viel Leidenschaft und Kreativität dem Stricken widmen. Die „Stickliesln“ aus Biberbach haben sich vor eineinhalb Jahren zusammengefunden, um ihrem gemeinsamen Hobby nachzugehen und dabei auch Gutes zu tun. Ihre wöchentlichen Treffen sind eine Gelegenheit, um neue Stricktechniken auszutauschen sowie um Freundschaften zu pflegen und sich gegenseitig zu unterstützen. Mit viel Liebe und Hingabe wurden zuletzt warme, weiche Stulpen und Pulswärmer für 26 schwerstmehrfach behinderte Kinder gestrickt. Die Stulpen und Pulswärmer werden über den Verein Dachskinder verteilt, der sich um die Betreuung der betroffenen Familien kümmert. Der Verein bietet den Eltern stundenweise Entlastung und ermöglicht ihnen so dringend benötigte Erholungsphasen. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Familien in dieser herausfordernden Situation zur Seite zu stehen“, erklärt eine der Strickerinnen. „Alle waren sofort mit Begeisterung dabei!“

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.