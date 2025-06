Wallfahrt und Konzert: Das Jubiläumsjahr in Biberbach geht weiter

Das Jubiläumsjahr in Biberbach hat bisher alle Erwartungen erfüllt. Für das kommende Wochenende stehen gleich zwei Höhepunkte auf dem Programm des Festes rund um das Jubiläum „500 Jahre Heiliges Kreuz in Biberbach“: Am Samstag, dem 28. Juni findet ein großes Wallfahrttreffen mit Gottesdienst und Frühschoppen statt. Und am Sonntag, dem 29. Juni, verspricht ein geistliches Konzert ein besonderes musikalisches Highlight.

Wallfahrtstreffen lockt viele Gläubige an

Die traditionsreiche Wallfahrt zum „Lieben Herrgöttle von Biberbach“ war in der Mitte des 18. Jahrhunderts die sechstgrößte Wallfahrt in Europa. Bis heute sind über das ganze Jahr hinweg regelmäßig Pilgerinnen und Pilger zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zu dem bekannten romanischen Kreuz in der Kirche von Biberbach. Zu einem großen Wallfahrtstreffen werden am Samstag viele Gläubige erwartet, die sich unter dem Motto „Im Glauben unterwegs“ aus verschiedenen Pfarreien in Richtung Biberbach auf den Weg machen. Nach dem Gottesdienst um 11 Uhr können sich alle Teilnehmenden bei einem gemeinsamen Mittagstisch austauschen. „Ich freue mich, wenn am Samstag auch viele Ortsansässige kommen und die Wallfahrerinnen und Wallfahrer zusammen mit mir willkommen heißen, denn die Menschen kommen zum Teil von weit her an unseren Gnadenaltar“, wünscht sich Pfarrer Ulrich Lindl.

Am Sonntag folgt ein Konzerthighlight

Am Sonntag lädt die Pfarrgemeinde Biberbach um 18 Uhr zu einem weiteren geistlichen Konzert in die Wallfahrtskirche ein. In der Darbietung, die den Titel „Jauchzet Gott in allen Landen“ trägt, präsentieren die überregional bekannten Künstler Peter Bader an der Orgel, Thomas Seitz mit der Trompete und die Sopranistin Maria Rosendorfsky weltbekannte Werke. Dabei sind Stücke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und andere bedeutende Komponisten. Ergänzt wird das Programm durch geistliche Worte und Gedanken von Pfarrer Ulrich Lindl.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Eine Spende ist willkommen.