Biberbach gewinnt Derby gegen Erlingen

Fußball-Kreisklasse

Biberbacher Chancenwucher wird nicht bestraft

Der SC Biberbach gewinnt das Derby gegen den SV Erlingen mit 1:0. Für 90 Minuten ruht die Freundschaft zwischen beiden Vereinen.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Vor stattlicher Kulisse beharkten sich der SC Biberbach (helle Trikots) und der SV Erlingen im Nachbarschaftsderby auf dem Galgenberg.
    Vor stattlicher Kulisse beharkten sich der SC Biberbach (helle Trikots) und der SV Erlingen im Nachbarschaftsderby auf dem Galgenberg. Foto: Karin Tautz

    Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung musste der SC Biberbach im Derby der Kreisklasse Nord gegen den SV Erlingen bis in die Nachspielzeit um die drei Punkte zittern. Der 1:0-Erfolg war jedoch hoch verdient.

