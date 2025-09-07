Biberbacher Chancenwucher wird nicht bestraft

Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung musste der SC Biberbach im Derby der Kreisklasse Nord gegen den SV Erlingen bis in die Nachspielzeit um die drei Punkte zittern. Der 1:0-Erfolg war jedoch hoch verdient.
Fußball-Kreisklasse
