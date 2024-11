(Keine) Angst vor dem Sterben?

Alle Menschen müssen sterben. Obwohl das so ist, und es eigentlich alle auch wissen müssten, reden die wenigsten darüber. Aber ob es nicht hilfreich wäre, dieses „Los“ aller Menschen miteinander anzusprechen. Angst baut sich oftmals schon dadurch ab, dass man gemeinsam darüber spricht, was Angst macht, auch wenn das nicht leichtfällt. In einem Gesprächsabend lädt Pfarrer Ulrich Lindl ein über das „Tabuthema“ Sterben behutsam ins Gespräch zu kommen am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Pfarrsaal Biberbach. (AZ)