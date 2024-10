Meitinger Schüler werden zu Juniorhelfern

18 Viertklässler der Grundschule Biberbach besuchten am vergangenen Wochenende einen ganz besonderen Unterricht: Sie wurden zu Juniorhelferinnen und Juniorhelfern ausgebildet. Dafür rückte das Team des Jugendrotkreuzes (JRK) Meitingen im Klassenzimmer an. Mit im Gepäck waren Pflaster und Verbandsmaterial sowie eine Arbeitsmappe.

Auf dem Stundenplan standen Theorie und Praxis. Bildergeschichten mit Inhalten aus dem Kinderalltag – der Rennerei auf dem Pausenhof und im Treppenhaus der Schule, dem Fahrradausflug, dem Besuch im Schullandheim, dem Fußballtraining, dem Gautschen auf dem Stuhl im Klassenzimmer und dem Topf mit heißem Wasser auf dem Herd; viele Beispiele zeigten den Kindern, was alles passieren könnte.

In Meitingen wird gezeigt, was im Notfall zu tun ist

Auf Gefahren hinzuweisen und zu besprechen, wie sich diese im besten Fall vermeiden lassen, ist jedoch nur ein Teil der Juniorhelfer-Ausbildung. Denn dem JRK-Team ging es auch darum zu zeigen, was zu tun ist, wenn etwas passiert ist. Und das bedeutet: Hilfe zu rufen, einen Notruf abzusetzen, den Verletzten zu ermutigen und zu trösten und mit einer Decke vor dem Frieren zu bewahren.

Dann ging es direkt weiter mit der Praxis und dem Anlegen von Pflastern. Und wie das geht, hatten die Viertklässler im Nu raus. „Wo dürfen eure Finger nicht hin?“, fragte Vanessa Reichert vom JRK in die Runde der Viertklässler: „Auf die Wundauflage“, schallte es ihr einstimmig entgegen. Dass die Juniorhelfer-Finger also nicht auf das gepolsterte Feld des Pflasters tappen sollten, hatten sie schnell begriffen.

Auch warum Sebastian Unger vom JRK mit Handschuhen an den Händen hantierte, wurde den Kindern erklärt, denn so sorgt ein Ersthelfer für den nötigen Eigenschutz. Nachdem die Viertklässler genau beobachten konnten, wie Vanessa Reichert vom JRK der vermeintlich aufgeschürfte Ellbogen versorgt wurde, entschieden sie sich dafür, selbst Hand anzulegen. Ihr Testprojekt: ein Fingerkuppenverband.

Bevor sie den Finger verarzten konnten, mussten die Viertklässler erstmal die Schere zücken, denn das Pflaster für einen Fingerkuppenverband muss aussehen wie eine Sanduhr, erklärte das JRK-Team. Falten, schneiden, aufkleben, fertig. Was so einfach klang, klappte dann in Teamarbeit auch ganz gut – und schnell hatten die meisten Viertklässler, die an der Juniorhelfer-Ausbildung teilnahmen, einen professionell geklebten Fingerkuppenverband an der Hand, der – so der Tipp von JRK-Lehrerin Vanessa Reichert – mit einem Stift schnell mit einem Fingersmiley bemalt werden kann, um nach der Verletzung für gute Laune zu sorgen.

Ein Gespräch darüber, wo sich Pflaster und Verbandsmaterial im Klassenzimmer, im Schulhaus und sogar im Auto befinden – „im Verbandskasten, der ablaufen kann und regelmäßig ausgetauscht werden muss“, erklärte ein Kind – schloss sich an.

Und schon stand das nächste Praxisbeispiel aus dem Juniorhelfer-Heftchen auf dem Programm: ein Fahrradunfall, bei dem sich ein Mädchen am Knie verletzt. Die Kinder haben gut aufgepasst und wissen nun bereits, wie sie vorgehen sollen. Wären sie selbst in der Situation, würden sie mit dem verletzten Mädchen sprechen, es trösten, ihm Mut machen und ihm sogar ein Pflaster anlegen, wenn sie dieses zur Hand hätten. Auch die Fragen, die beim Absetzen eines Notrufs zu beantworten sind, bekommen die Viertklässler gemeinsam gut zusammen. Schnell kann Tamara Wonka vom JRK-Team die fünf W-Fragen – Wo ist der Unfall passiert? Was ist geschehen? Wie viele Betroffene sind es? Welche Verletzungen liegen vor? Warten auf Rückfragen – an die Tafel pinnen, bevor sie gemeinsam mit Vanessa Reichert einen Anruf bei der Leitstelle simuliert.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag drückten die Viertklässler der Biberbacher Grundschule, die sich freiwillig für die Juniorhelfer-Ausbildung anmelden konnten, die Schulbank und wurden vom Team des JRK Meitingen unterrichtet. Die Idee dahinter: Sechs- bis Zehnjährigen praxisnah Themenfelder aus der Ersten Hilfe näherzubringen – und vielleicht sogar dafür zu begeistern, sich beim Jugendrotkreuz zu engagieren.

Kontakt Wer Interesse daran hat, beim Jugendrotkreuz mehr über Erste Hilfe Maßnahmen zu erfahren und Teil des JRK Meitingen werden möchte, kann sich unter jrk.meitingen@gmx.de oder unter Telefon 08271-4246139 direkt beim Jugendrotkreuz darüber informieren, was beim JRK alles geboten ist. Auch Informationen zur Juniorhelfer-Ausbildung erhalten Interessierte dort.