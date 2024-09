Ohne Helm und betrunken auf dem Motorrad unterwegs

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag kurz nach Mitternacht gestürzt. Der Unfall hatte sich in der Biberbacher Straße in Eisenbrechtshofen ereignet. Dabei verletzte sich der junge Mann leicht am Bein. Nach Angaben der Polizei war der 17-Jährige ohne Helm unterwegs und hatte laut Atemalkoholtest knapp ein Promille Alkohol im Blut. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auch der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem droht ihm eine Anzeige aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (corh)