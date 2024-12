Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf B2

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Unfall auf der B2 beobachteten. Dort fuhr eine 44-jährige am Freitag gegen 07.05 Uhr in Richtung Augsburg. Kurz vor der Anschlussstelle Biberbach wechselte ein Lkw-Fahrer von der linken auf die rechte Fahrspur, berichtet die Polizei. Vermutlich sah er das Auto der 44-Jährigen nicht, da sie sich im toten Winkel befanden haben könnte. Der Lastwagen touchierte das Fahrzeug der 44-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2.500,- Euro zu kümmern, fuhr der mutmaßliche Verursacher in Richtung Augsburg weiter. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

