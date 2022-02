Schwerer Unfall bei Biberbach: 24-Jähriger gerät auf die Gegenfahrbahn

Bei einem schweren Unfall bei Biberbach werden mehrere Autos beschädigt und zwei Personen leicht verletzt. Die Staatsstraße muss teilweise komplett gesperrt werden.

Zwei Leichtverletzte, vier beschädigte Autos und einen Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro hat es bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag in Biberbach gegeben. Ein 24-Jähriger war aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der junge Mann fuhr gegen 15.50 Uhr auf der Staatsstraße 2033 von Wertingen in Richtung B2. Auf Höhe Biberbach geriet er laut Polizei zu weit nach links und streifte zunächst die entgegenkommenden Fahrzeuge eines 61-Jährigen und eines 56-Jährigen. Danach krachte er in den Kleintransporter eines 61-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderten beide Fahrzeuge von der Straße. Zudem riss die linke Hintertür aus dem Auto des 24-Jährigen ab und flog unter den Wagen eines Autofahrers, der sich hinter ihm befand. Der Unfallverursacher und der Fahrer des Kleintransporters mussten leicht verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße teilweise komplett gesperrt. (thia)