Unbekannte zapfen Diesel aus Lastwagen ab

Die Polizei berichtet von Diesel-Dieben im Biberbacher Ortsteil Eisenbrechtshofen. Dort stand in der Zeit zwischen Freitag und Montag ein Laster an der Biberbacher Straße. In dieser Zeit sollen Unbekannte den Tankdeckel aufgeschlossen und etwa 400 Liter aus dem Tank abgezapft haben. Der Kraftstoff ist etwa 400 Euro wert, berichtet die Polizei. Woher die Täter einen Schlüssel für den Tankdeckel hatten, ist nun Teil der Ermittlungen. (kinp)

