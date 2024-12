Vorbereitung für die Firmung startet im neuen Jahr

Das Firmalter in der Pfarreiengemeinschaft Biberbach wurde bereits vor einigen Jahren auf die 9. Jahrgangsstufe angehoben. Aus gutem Grund. Denn bei diesem Sakrament geht es darum, dass sich die Jugendlichen im Glauben nochmals fit machen. Man wird älter, langsam erwachsen und macht sich seine eigenen Gedanken – auch über den Glauben. Die gemeinsame Firmvorbereitung will die Chance geben, miteinander über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen. Worum es am Ende geht? Um die Firmung. Dieses Sakrament kann man nur einmal im Leben empfangen. Es ist also wichtig, den idealen Zeitpunkt für sich selbst zu finden. Auch Erwachsene, die noch nicht gefirmt sind, können an der Firmvoreitung teilnehmen.

Die Firmvorbereitung in der Pfarreiengemeinschaft Biberbach startet im Februar 2025. Die Firmung wird gespendet im Juni 2025. Der nähere Termin wird noch bekannt gegeben. Alle Jugendlichen und Erwachsenen, die sich über das Sakrament der Firmung informieren möchten, treffen sich in kleinen Gruppen im Laufe des Monats Januar zu einem etwa halbstündigen Infogespräch mit Pfarrer Ulrich Lindl im Pfarrbüro. Dabei können alle näheren Fragen gestellt werden. Zudem wird auch der Ablauf der Firmvorbereitung vorgestellt. Um einen geeigneten Gesprächstermin zu vereinbaren, bitten wir um Anruf im Pfarrbüro Biberbach, Tel. 08271/2936.