Wie vor 20 Jahren der Dorfladen in Biberbach seinen Platz fand

Plus Aus dem Ort wegfahren, nur um Brot und Butter zu kaufen? Das wollte eine Gruppe Gründer verhindern. So hat sich der Dorfladen seitdem entwickelt.

Seit 20 Jahren gibt es den Dorfladen Biberbach. Das Jubiläum feierte das Dorfladen-Team mit seinen treuen Kundinnen und Kunden mit einem dicken Dankeschön an die beiden Kolleginnen Manuela Wolf und Annelies Lindenmayr, die vom ersten Tag an dabei sind. Am 11. Dezember 2003 öffnete der erste Laden am Rathausplatz seine Türen. Die Biberbacher sollten nicht gezwungen sein den Ort zum Einkaufen zu verlassen; das hatten sich die Gründer auf die Fahnen geschrieben. Nach genossenschaftlichem Konzept ging der Dorfladen an den Start und wurde vom ersten Tag an von den Biberbacherinnen begeistert angenommen. Auf 80 Quadratmetern stand alles in den Regalen, was den Grundbedarf eines Haushalts abdeckt. Ganz nebenbei entwickelte sich der Dorfladen zum Treffpunkt im Ort.

Nach der Schließung der nur wenige Schritte entfernten Drogerie übernahm der Dorfladen die Geschäftsräume in einem Kraftakt und bot dort das Drogerie- und Schreibwarensortiment an, das im kleinen Hauptsitz keinen Platz mehr gefunden hätte. Eine Postfiliale und Lotto-Annahmestelle kamen dazu. Das Angebot wuchs, der Dorfladen platzte immer mehr aus den Nähten. Weitergehen könne es nur, wenn die Kommune für den Dorfladen geeignete Räume schaffen würde, stand die Zukunft der Nahversorgung in Biberbach auf der Kippe, nachdem der Mietvertrag für die alten Räume ausgelaufen war. Doch die Kuh wurde vom Eis geschafft. Mit der Unterstützung des Amts für ländliche Entwicklung im Rahmen der Dorferneuerung schaffte es die Gemeinde, den gewünschten Bau auf die Beine zu stellen.

