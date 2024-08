10.000 Euro Sachschaden sind laut Polizei nach einem Unfall in Biburg zu verzeichnen. Demnach ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 9 Uhr an der Kreuzung Diedorfer Straße / Willishauser Straße. Eine 62-jährige Autofahrerin missachtet laut Polizei die Vorfahrt eines 72-Jährigen. Verletzt wurde niemand. (kinp)