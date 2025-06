Kein Helm: Radlerin stürzt und verletzt sich am Kopf

Bei einem Fahrradunfall in Biburg verletzte sich eine 23-Jährige am Kopf. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau am Donnerstagnachmittag auf einem Waldweg bei der Antoniusquelle unterwegs. Als sie dort anhalten wollte, verbremste sie sich und stürzte von ihrem E-Bike. Dabei zog sie sich eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden zu, heißt es im Bericht der Polizei. Die 23-Jährige trug demnach keinen Fahrradhelm. (kinp)

