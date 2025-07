Die Markenembleme eines Fiat Abarths sind gestohlen worden, berichtet die Polizei. Der Wagen stand in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag an einem Autohaus in Biburg. Beim Demontieren der Embleme wurde das Fahrzeug leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro, heißt es im Bericht der Polizei aus Zusmarshausen. (kinp)

