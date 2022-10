St. Andreas in Biburg ist wegen Einsturzgefahr des Turms gesperrt

Plus Weil die Kirche gesperrt ist, finden die Gottesdienste nun in der Alten Schule statt. Auch die Glocken dürfen nicht mehr geläutet werden. Das soll nun geschehen.

Erst nach und nach ist das gesamte Ausmaß des Schadens ans Licht gekommen: Der Turm von St. Andreas in Biburg ist nicht mehr standsicher. Vor etwa drei Wochen wurde dann zunächst auf das Geläut der Glocken verzichtet, um den Turm vor Erschütterungen zu schützen. "Eine Woche später durfte dann der gesamte Kirchenraum nicht mehr betreten werden", berichtet Pfarrer Reinfried Rimmel. Seitdem finden die Gottesdienste im benachbarten Kindergarten statt. Rimmel hofft jedoch, dass es bald eine Entwicklung gibt.