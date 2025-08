Turmrenovierung in Biburg steht kurz vor ihrem Abschluss

Kuppel und Zwiebel des Kirchturms in Biburg haben ein neues Kupferdach bekommen. Somit werden die Renovierungsarbeiten bald beendet sein. Turmkugel und -kreuz wurden bereits Mitte Juli beim Dorffest gesegnet. Nun wurde auch die sogenannte Zeitkapsel befüllt. Im Rahmen eines Gottesdienstes mit Pfarrer Reinfried Rimmel legte auch Bürgermeister Peter Högg einen persönlichen Text sowie aktuelle Beschreibungen der Marktgemeinde hinein. Danach wurde sie verschlossen. Die Biburger Zeitkapsel, ein kupferner Zylinder, wird in die Turmkugel eingefügt werden, wenn sie wieder zusammen mit dem Kreuz auf die Turmspitze montiert wird. Ihr Inhalt besteht aus Beiträgen von Gemeindemitgliedern, aus Texten, Bildern und Zeichnungen, die auf heutige Gegebenheiten in Pfarrei und Dorf Bezug nehmen. Sie werden als Dokument dieser unserer Zeit gelten, wenn die Turmkugel in vielen Jahrzehnten wieder einmal abgenommen und geöffnet werden muss.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!