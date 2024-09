Radfahrer wird von Auto erfasst

Ein Radfahrer ist nach einem Unfall im Horgauer Ortsteil Bieselbach leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 11.10 Uhr auf der Daniel-Mauch-Straße. Eine Autofahrerin, welche aus einem Grundstück in die Daniel-Mauch-Straße einfahren wolle, übersah den Fahrradfahrer. Dieser befuhr die Straße von Zusmarshausen her kommend in Richtung Horgau. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer, der einen Schutzhelm trug, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er erlitt Abschürfungen an Körper und Gesicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. (kinp)

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bieselbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis