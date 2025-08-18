Icon Menü
Bilanz der Thierhaupter Festwoche 2025

Thierhaupten

Die Bilanz einer heißen Festwoche

An fünf Tagen feierte die Freiwillige Feuerwehr in Thierhaupten. Nicht jeder wird sie gut in Erinnerung behalten. Das lag nicht nur an der Hitze.
Von Claus Braun
    • |
    • |
    • |
    Als sehr emotional fand Konstantin Herb vom Jubelverein den Einzug der Fahnenabordnungen im Festzelt.
    Als sehr emotional fand Konstantin Herb vom Jubelverein den Einzug der Fahnenabordnungen im Festzelt. Foto: Claus Braun

    Vom vergangenen Mittwoch bis zum Sonntag lockte die 59. Festwoche in Thierhaupten wieder viele tausend Gäste an. Mit einem bunten Programm aus Musik, Unterhaltung und Information wurde das 150-jährige Vereinsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert und dabei Werbung in eigener Sache betrieben. „Es ist gut, dass Menschen da sind, wenn Not ausbricht. Und, die Feuerwehr ist eine kluge Erfindung, damit sich Menschen sicher und wohlfühlen können.“ Mit diesen eindrücklichen Worten betrieb Pfarrer Werner Ehnle beim jährlichen Festgottesdienst Werbung für eine Tätigkeit in den Feuerwehren in den einzelnen Orten, die auf dem Land stets im Freiwilligendienst ausgeübt wird.

