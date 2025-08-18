Die Bilanz einer heißen Festwoche

Vom vergangenen Mittwoch bis zum Sonntag lockte die 59. Festwoche in Thierhaupten wieder viele tausend Gäste an. Mit einem bunten Programm aus Musik, Unterhaltung und Information wurde das 150-jährige Vereinsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert und dabei Werbung in eigener Sache betrieben. „Es ist gut, dass Menschen da sind, wenn Not ausbricht. Und, die Feuerwehr ist eine kluge Erfindung, damit sich Menschen sicher und wohlfühlen können.“ Mit diesen eindrücklichen Worten betrieb Pfarrer Werner Ehnle beim jährlichen Festgottesdienst Werbung für eine Tätigkeit in den Feuerwehren in den einzelnen Orten, die auf dem Land stets im Freiwilligendienst ausgeübt wird.

Claus Braun Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86672 Thierhaupten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festwoche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis