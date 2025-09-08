Maximal 96 Kilo Biomüll: „Sollen wir jetzt unseren Müll wiegen?“

Wissen Sie, wie viel Biomüll Sie produzieren? Volkmer Schultz-Igast aus Königsbrunn hat das mal ausgerechnet. Auf seiner Tonne prangte nämlich ein roter, achteckiger Aufkleber mit der Aufschrift „Stop - maximal 96 Kilogramm einfüllen“ Die mahnende Vorschrift sorgte für Ungläubigkeit. „Sollen wir jetzt unseren Müll wiegen?“, fragt der 67-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Schultz-Igast wohnt in einer Wohnanlage mit siebzehn Wohnungen und zwei Biomülltonnen. „Andere Nachbarn interessiert es nicht, oder sie sind ratlos, wie sich der Eigentümer das vorstellt“, sagt der Königsbrunner. Also berechnete er die Biomüllmasse, die somit jedem Bewohner zustünde. Demnach dürfen es 399 Gramm Biomüll pro Tag sein. Seine Rechnung teilte er auf Facebook. „Zum Spaß habe ich dann meinen Kaffeefilter gewogen“, erzählt er. Viel Platz für weitere Essensreste bleibt da nicht. Wer weiß, vielleicht lässt der ein oder andere Nachbar, noch mit sich reden und tritt ein paar Gramm ab.

Das steckt hinter dem Aufkleber auf der Biomülltonne

Allerdings hat der Aufkleber einen ernsthaften Hintergrund. Auf Anfrage beim Landratsamt Augsburg heißt es: „Die Aufkleber werden seit rund fünf Jahren bei den Auslieferungen von Restmüll- und Biomülltonnen aufgeklebt.“ Damit sollen Schäden an der Tonne beim Leeren verhindert werden. Bei der Biomülltonne von Volkmar Schultz-Igast handelt es sich um eine 240-Liter-Tonne, mit einer erlaubten Zuladung von 96 Kilogramm. Diese Vorgabe komme vom Hersteller, so das Landratsamt. „Das maximal zulässige Gesamtgewicht liegt bei 110 kg, abzüglich des Eigengewichts der Tonne.“

Aber wie sollen die Bewohner diese Vorgabe nun regelkonform einhalten? Erfahrungsgemäß würden bei Mehrparteienhäusern größtenteils Küchenabfälle entstehen. „Bei einer Befüllung der Biotonne nur mit Küchenabfällen wird das zulässige Gesamtgewicht nicht erreicht“, schreibt das Landratsamt Augsburg. „Die Probleme tauchen im Regelfall bei Biomülltonnen im Herbst auf, wenn größere Mengen an Fallobst in die Tonne gegeben werden.“ Die Kaffeefilter von Volkmer Schultz-Igast dürften also nicht zum Problem werden. Ein benutzter Filter wiege übrigens exakt 122 Gramm, berichtet der Königsbrunner. Mit seinem nicht ganz ernst gemeinten Beitrag bei Facebook hat er in der Kommentarspalte inzwischen eine hitzige Diskussion entfacht.