Diedorf blickt im Herbst in die Sterne

Die Marktgemeinde Diedorf prägt eine vielseitige Kultur. Einen umfassenden Einblick dazu geben die Diedorfer Kulturtage, die vom Freitag, 3. Oktober, bis Sonntag, 19. Oktober, bereits zum 17. Mal stattfinden. In mehr als 40 Veranstaltungen eröffnet sich eine Bandbreite von der Fotoausstellung über Autorenlesungen bis hin zu Konzerten und Theatervorstellungen.

Führung. Viele interessante Details erfahren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einer ortsgeschichtlichen Führung durch Anhausen. Sie widmet sich dem Schwerpunkt Molkerei und Milchwirtschaft. Gerhard Reiter und der Heimatgeschichtliche Verein Diedorf nehmen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit auf eine Zeitreise zu zehn Schauplätzen der Anhauser Ortsgeschichte. Im Anschluss wird ein Kässpatzenessen im Gasthof „Zur Traube“ angeboten. Treffpunkt ist am Samstag, 4. Oktober, um 15 Uhr an der Mehrzweckhalle Anhausen.

Ausstellungen zeigen Diedorfer Kunst und Geschichte

Ausstellungen. Bereits am Freitag, 3. Oktober, um 11 Uhr eröffnet wird eine Ausstellung im Rathaus Diedorf. Mit zahlreichen Fotos beschreibt diese „50 Jahre Sternwarte Diedorf“, von den Anfangszeiten dieser Einrichtung bis heute. Dabei gibt‘s auch beeindruckende Einblicke in die Schönheit der Nacht mit ihren Himmelserscheinungen. Eine weitere Ausstellung vereint unter dem Motto „Hope in Darkness“ etwa 30 Werke afghanischer Künstlerinnen. Diese zeigen persönliche Eindrücke vom Leben unter dem Taliban-Regime und erinnern an die Lage von Frauen und Mädchen in Afghanistan. Eröffnung ist am Freitag, 3. Oktober, um 17 Uhr im Diedorfer Zentrum für Begegnung. Zustande gekommen ist diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem früheren Diedorfer Pfarrer Peter Brummer.

„Die Natur schwelgt im Farbenrausch“ ist das Motto einer Ausstellung des Künstlerkreises Diedorf und der Zeichengruppe des Umweltzentrums Schmuttertal. Sie ließen sich von der Natur vielfältig inspirieren und präsentieren ihre Werke ab Mittwoch, 8. Oktober, 19 Uhr im Umweltzentrum Schmuttertal.

Schreibwerkstatt. Franziska Ottlik und der Diedorfer Künstler Johann Acher präsentieren in der poetischen Schreibwerkstatt „Wort findet Bild“ am Sonntag, 5. Oktober, von 14 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Diedorf eine Wort-Bild-Kombination. Seit ihrer Geburt trägt Franziska Ottlik eine Behinderung und spricht nur einzelne Laute. Über ihre Texte kann sie sich der Welt mitteilen.

Wenn es im Diedorfer Wald exotisch wird

Taschenlampen-Tour. Kirchenentdecker werden können Kinder ab sechs Jahren am Freitag, 10. Oktober, von 19 bis 20 Uhr in der St. Adelgundis-Kirche mit der Pfarrgemeinde Willishausen-Anhausen. Entdeckt werden verborgene Ecken, geheimnisvolle Details und faszinierende Geschichten. Jedes Kind braucht eine Begleitperson.

Exoten-Wald. Im Diedorfer Gemeindegebiet gibt es ein ganz besonderes Grundstück: Bäume aus aller Welt finden sich im Exoten-Wald. Förster Siegfried Knittel führt bis zu 25 Teilnehmer am Donnerstag, 16. Oktober, von 16 bis 18.30 Uhr, durch den Diedorfer Wald der Stadt Augsburg. Treffpunkt ist am Fortshaus Diedorf, Wellenburger Straße 34.

Literatur. Eine mittlerweile 30-jährige Tradition hat das Diedorfer Literarische Quartett. Am Freitag, 17. Oktober, von 19.30 bis 21.30 Uhr bringen vier Buchliebhaber im Theaterhaus Eukitea ihre Favoriten auf die Bühne.

Daneben bieten die Diedorfer Kulturtage noch zahlreiche weitere Veranstaltungen, die online auch zu finden sind.