Weltenbaumgeflüster mit dem Klexs Theater in der Walden Kulturwirtschaft

Das Klexs Theater gastiert mit „Weltenbaumgeflüster – Ein Träume Jahrmarkt für den Respekt unserer Natur in der Walden Kulturwirtschaft in Blankenburg. Die Abendinszenierung ist ein Panoptikum mit Live Musik, Gesang, Tanz, Poetry und Schauspiel. Dabei geht es um den Respekt für die Natur. Das Klexs Theater arbeitet dafür zusammen mit dem Schauspiel Augsburg/München. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 26. Juli, um 19.30 Uhr Open Air. Regie, Texte, Liedtexte: Gabriele Beier, Komposition: Eric Zwang Eriksson, Fabian Klebig, Bettina Behm, Schauspiel: Martina Sedlmeier, Raphaela Miré Beier, Bianca Steigert, Gabriele Beier, Tanz: Irina Martel, Live Musik: Fabian Klebig, Eric Zwang Eriksson, Bettina Behm, Fotos: Raphaela Mire Beier, Filmtrailer: Michael Kalb. Die Veranstaltung ist auch für Kinder geeignet. Mehr unter www.waldenkulturwirtschaft.de (AZ)