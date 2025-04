„Das war ein teurer Ausflug“: Auf Streife mit der Polizei beim Blitzermarathon

„Das ist nervig sowas“, sagt die Frau, die in ihrem grauen Tesla sitzt, während die Polizistin ihre Daten aufnimmt. Das Auto mit Krumbacher Kennzeichen ist auf der B-300 kurz nach dem Ortseingang 24 Stundenkilometer zu schnell gewesen. Nach Abzug der Toleranzmarke von drei Km/h sind es noch 71 Stundenkilometer, bedeutet: 115 Euro Strafe plus knapp 30 Euro Bearbeitungsgebühr und einen Punkt in Flensburg. Sie ist nicht die Erste, die an diesem Tag im Landkreis Augsburg wegen zu schnellen Fahrens geblitzt wird. Am Mittwoch fand der Blitzmarathon statt. Darum, möglichst viele Autofahrer und Fahrerinnen zur Kasse zu bitten, geht es der Polizei aber nicht.

