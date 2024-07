Auszeichnung für zwei Schulen aus dem Landkreis

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber, Kultusministerin Anna Stolz und der Verbraucher-Service Bayern im KDFB haben jüngst außergewöhnliches Engagement für Verbraucherbildung an bayerischen Schulen ausgezeichnet. Das diesjährige Wettbewerbsthema lautete „Fast Fashion? So machen wir es besser!“ und sollte nah an der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen sein. Die meisten der 92 Schulen, die dieses Jahr als „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“ ausgezeichnet wurden, hatten sich mit den ökologischen und sozialen Folgen der exzessiven Billigmode beschäftigt. Als Partnerschulen ausgezeichnet wurden die Realschule Bobingen und die Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen.

Fit für die komplexe Konsumwelt

Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber, der in diesem Jahr zwei Schulen persönlich vor Ort ausgezeichnet hat, erklärte: „Die Projekte an den Schulen zeigen eindrücklich: Die junge Generation befasst sich intensiv mit zentralen Zukunftsthemen. Wir wollen die Jugendlichen weiter fit machen für die immer komplexere Konsumwelt. Das geht am besten mit der ‚Partnerschule Verbraucherbildung Bayern‘.“ Die teilnehmenden Schulen reichten zu den Themen „Fast-Fashion“ und „Ressource Energie: Wärme, Wasser, Strom – was können wir tun?“ jeweils einen Medienbeitrag ein. Eine der beiden Fragestellungen konnte alternativ durch ein freies Thema mit Verbraucherbezug ersetzt werden.

Verantwortungsvolles Konsumverhalten

Kultusministerin Anna Stolz sagte: „Im Rahmen unserer Initiative Partnerschule Verbraucherbildung Bayern haben sich unsere Schülerinnen und Schüler intensiv mit vielfältigen Themen der Verbraucherbildung befasst. Ihre kreativen Beiträge reflektieren nicht nur zentrale Fragen des Alltags, sondern inspirieren uns auch zu einem bewussteren und verantwortungsvolleren Konsumverhalten. Ihr Engagement und ihre Ideen sind ein Ansporn für uns alle.“ Für Eva Fuchs, Landesvorsitzende des VSB und langjähriges Jurymitglied, steht im Mittelpunkt: „Die Partnerschule Verbraucherbildung Bayern zeigt eindrucksvoll, wie engagiert und kreativ sich junge Menschen mit wichtigen Verbraucherthemen auseinandersetzen. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie ihre Erkenntnisse und Ideen in die Tat umsetzen und damit einen echten Unterschied machen.“ (AZ)