Unternehmerinnen-Netzwerk traf sich zum zweiten After-Work in Bobingen

Um die Ermächtigung und Bestärkung von Frauen ging es beim Treffen der Bobinger Unternehmerinnen. Zwei Mini-Workshops gaben Anregungen für mehr Energie und Freude im Alltag.

Mehr als 20 Unternehmerinnen, Gründerinnen, Freiberuflerinnen und Macherinnen am Standort Bobingen folgten der Einladung der Wirtschaftsförderung der Stadt zum zweiten „After-Work mit Unternehmerinnen“ in der Musikschule Piano und Voice. Unter musikalischer Begleitung wurde der Abend klangvoll eröffnet. Er stand unter dem Motto „Female Empowerment“, was soviel meint wie die Ermächtigung und Bestärkung der Frauen.

Denkanstöße für die täglichen Herausforderungen

Nach einem Grußwort von Bürgermeister Klaus Förster setzte die Veranstalterin Maria Schempp von der Wirtschaftsförderung der Stadt Bobingen in ihrer Rede einen Impuls für ein starkes Unternehmerinnen-Netzwerk, bevor die Initiatorin des Netzwerks Jenny Seitz vom Versicherungsbüro Seitz die Gäste willkommen hieß. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde folgten zwei Mini-Workshops mit den Coaches Karolin Noll und Tanja Wellnhofer. Darin wurden die Teilnehmerinnen in ihrem Wirken bestärkt und erhielten Denkanstöße und Übungen für den Alltag, um mit Leichtigkeit, voller Energie und Freude ihre täglichen Herausforderungen meistern zu können.

Nächstes Treffen am 30. November

Beim abschließenden Netzwerken ließen die Teilnehmerinnen den Abend ausklingen und verabredeten sich zu einem nächsten Austausch bei der Eröffnung des Bobinger Christkindlmarktes am Donnerstag, 30. November, um 17 Uhr. Interessierte Unternehmerinnen, Gründerinnen, Freiberuflerinnen und Macherinnen am Standort Bobingen können sich für die Aufnahme ins Netzwerk an die Wirtschaftsförderung der Stadt Bobingen wenden, unter E-Mail wirtschaftsfoerderung@bobingen.de oder Telefon 08234/800270. (AZ)