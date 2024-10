Ein böhmischer Musikgenuss in der Staudenhalle in Fischach

Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden sind längst kein Geheimtipp mehr unter den großen Blasorchestern. Mit 20 ausgesuchten Musikern steht Kapellmeister Lukas Bruckmeyer auf der Bühne. Die Kompositionen des Orchesterleiters, die Gesangseinlagen zusammen mit Sängerin Doris Schmid und die extravaganten Soli zeugen von der Qualität dieser Formation. Bereits 2019 war das Orchester mit dem „Böhmischer Musikantenzauber“ in der ausverkauften Staudenlandhalle zu hören. Nun kommt Bruckmeyer mit seinen Musikern am Samstag, 15. Februar 2025 erneut in die Stauden. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Was im Jahr 2014 mit einigen Telefonanrufen begann, ist mittlerweile ein beständiges Team geworden. Die 20 Musiker sind allesamt selbst Profimusiker oder semiprofessionelle Musiker. Sie sind Meister ihres Fachs und das hört man ihnen auch an. Die Eigenkompositionen von Lukas Bruckmeyer, Michael Kuhn und Franz Gerstbrein, die ausgezeichneten Solisten aus den eigenen Reihen und die wunderbaren Gesangseinlagen von Doris Schmid und Lukas Bruckmeyer runden das Komplettpaket ab. Mittlerweile haben zahlreiche Titel des Orchesters Platz in den Notenmappen vieler Musikkapellen und Vereine gefunden, wie die „Brauhauspolka“, „Liebling, ich weiß du bist treu“ oder die „Paula-Polka“.

Lukas Bruckmeyer verbindet eine lange Freundschaft zum Musikverein Aretsried

Zum Musikverein Aretsried besteht mittlerweile schon eine langjährige Freundschaft. „Im Frühjahr 2019 hatten wir ein echtes Mega-Konzert mit Kurt Pascher und den Böhmerwälder Musikanten sowie Lukas Bruckmeyer mit den Böhmischen Kameraden hier in Fischach“, blickt Musikvereins-Vorsitzender Christian Sirch zurück. Im selben Jahr produzierte und komponierte Lukas Bruckmeyer die „Aretsrieder Musikantenpolka“. Sirch weiß es noch ganz genau: „Bei einer Musikprobe im September 2019 war es so weit. Lukas überreichte uns persönlich unsere eigene Polka. Natürlich ließ er es sich nicht nehmen, dieses Stück bei der anschließenden Musikprobe mit uns gemeinsam zu proben. Nach zweistündiger intensiver Probenphase gab es unter den Musikanten nur strahlende Gesichter zur gelungenen Polka, die ganz nach unserem Geschmack ist“. Zum 40. Jubiläum der Aretsrieder Musikanten nahm man 2022 die CD „Jubiläumsgrüße der Aretsrieder Musikanten“ mit dem mobilen Tonstudio von Lukas Bruckmeyer auf.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums starten im nächsten Jahr Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden ihre Jubiläumstournee und kommen am Samstag, 15. Februar 2025 in die Staudenlandhalle nach Fischach. Beginn des Konzerts ist um 19:30 Uhr. Karten gibt es ab sofort unter www.musikverein-aretsried.de oder www.donauton.de sowie bei den beiden Raiffeisenbanken Schwabmünchen-Stauden eG und Augsburger Land West eG.