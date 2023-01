Bonstetten

16:50 Uhr

Bauplätze, Ortsmitte, Feuerwehr – Diese Projekte stehen in Bonstetten 2023 an

Feuerwehr, Gemeinde und Vereine in Bonstetten könnten ein neues Gebäude bekommen. Diskutiert wird darüber schon lange. Bislang ist aber keine Lösung gefunden.

Plus Beim Neujahrsempfang in Bonstetten wirft Bürgermeister Anton Gleich einen Blick in die Zukunft. Geplant sind einige Investitionen, die den Ort verändern werden.

Von Moritz Winkler Artikel anhören Shape

Ziemlich voll war es im Bürgersaal Bonstetten. Die Gemeinde hatte zum Neujahrsempfang geladen, und nicht wenige Einwohnerinnen und Einwohner waren der Einladung in die kleine Halle im Ortszentrum gefolgt. Sie alle wollten wissen, was sich in ihrer Gemeinde im neuen Jahr tun wird. Bürgermeister Anton Gleich gab einen Überblick über die wichtigsten Projekte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen