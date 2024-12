Bonstetten feiert zum ersten Mal am Dorfplatz in den Advent

Viel los war am ersten Adventswochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Bonstetten. Erstmalig wurden die Stände der Freiwilligen Feuerwehr, der Feuerfüchse, der Kita St. Stephan und des Pfarrgemeinderats St. Stephan am Dorfplatz aufgebaut. So konnte sich der Nachwuchs auch beim Spielplatz austoben, fern ab der Hauptstraße. In weiser Voraussicht hatte die Feuerwehr Feuerschalen aufgestellt, damit es auch bei längerem Aufenthalt nicht zu kalt wurde. Während man sich gleich am Freitag mit Adventskränzen und Gestecken eindecken konnte, standen am Samstag Kaffee und Kuchen im Fokus, schließlich gaben die Kita -Kinder Weihnachtslieder zum Besten, bei denen auch die Erwachsenen mitsangen. Die Feuerwehr war als Veranstalter zufrieden. Der neue Veranstaltungsort biete allen mehr Platz, und das Feuerhaus bleibe frei. Gut möglich, das der Bonstetter Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz bleibt. (upu)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bonstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis