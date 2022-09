Bonstetten

vor 17 Min.

Bonstetten saniert den Spielplatz in der Ortsmitte

Plus Die Gemeinde Bonstetten gestaltet den maroden Spielplatz in der Ortsmitte neu. Dabei sollen auch die Bürger zu Wort kommen.

Von Moritz Winkler Artikel anhören Shape

Viel zu tun gab es für den Gemeinderat Bonstetten in der ersten Sitzung nach der Sommerpause. Gleich zu Beginn stand auf der Tagesordnung, wie es mit dem sanierungsbedürftigen Spielplatz in der Ortsmitte weitergeht. Seit Mitte August ist der Platz gesperrt, nachdem bei der jährlichen Untersuchung Sicherheitsmängel am großen Spielgerät festgestellt worden waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .