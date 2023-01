Bonstetten

vor 35 Min.

Bonstetten verdoppelt Unterstützung für die Vereine

Mehr Geld gibt es künftig für die Vereine in Bonstetten.

Plus Die Vereine in Bonstetten erhalten für ihre Arbeit in Zukunft mehr Geld. Die Höhe der neuen Zuschüsse ist im Gemeinderat jedoch umstritten.

Von Moritz Winkler Artikel anhören Shape

Für viele bayerische Kommunen ist das örtliche Vereinsweisen sehr wichtig. Schließlich sind es gerade die vielen ehrenamtlichen Mitglieder, die durch ihr Engagement für Zusammenhalt und eine lebendige Dorfgemeinschaft sorgen. Nicht wenige Gemeinden unterstützen ihre gemeinnützigen Verbände daher großzügig mit Zuwendungen. Auch Bonstetten tut das. Der Gemeinderat entschied sich dabei jetzt aber für eine neue Vorgehensweise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen