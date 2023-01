Bonstetter ärgern sich: Radweg wird teurer als gedacht

Plus Die Mehrkosten, die beim Bau des Radwegs an der Kreisstraße entstanden sind, sorgen für Zündstoff im Gemeinderat. Die Freien Wähler schalten zuerst auf stur.

Gleich zwei Mal wurde es für die Bonstetter nun teurer als zunächst angenommen. Das sorgte mitunter für Unmut im Gemeinderat. Dem wurden die Endabrechnungen für den Bau des Dachs für den Kindergarten sowie die Fertigstellung des Radwegs entlang der Kreisstraße jetzt vorgelegt. Während die Ratsmitglieder dem Nachtrag für den Dachbau in Höhe von 3600 Euro einstimmig zustimmten, sorgten die Mehrkosten des Radwegbaus für Zündstoff.