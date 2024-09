Italienischer Abend der Stockschützen

Die Bonstetter Stockschützen hab en auch in diesem Jahr wieder La Dolce Vita nach Bonstetten geholt. Für den Italienischen Abend wurde der Vorplatz des Bürgersaals in Bonstetten liebevoll in ein einzigartiges italienisches Ambiente verwandelt.

Rund 650 Gäste aus nah und fern waren gekommen, um bei sommerlichen Temperaturen und italienischem Flair einen schönen Abend zu genießen. Neben italienischer Pasta und Pizza, italienischen Weinen und Bier wurden auch typisch italienische Longdrinks und Limonade sowie leckere Kaffeespezialitäten angeboten. Mit Hits von Eros Ramazzotti, Rocco Granata, Adriano Celentano und vielen mehr, wurde bis spät in die Nacht gefeiert. (AZ)