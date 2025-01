Kirchenpfleger Hans Haslinger nach 24 Jahren Dienst in Bonstetten verabschiedet

Hausherr Pfarrer Jan Forma und die Kirchenverwaltung St. Stephan nutzten den Sonntagsgottesdienst, um sich von Kirchenpfleger Hans Haslinger nach 24 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit zu verabschieden. Ehrensache, dass die Kindergartenkinder ein Ständchen einstudiert hatten, schließlich zeichnete Haslinger auch für den neuen Kindergarten verantwortlich. Zusammen mit Bürgermeister Gleich organisierte er neben der finanziellen Beteiligung der katholischen Kirche auch den Umzug des Kindergartens, war immer parat, wenn Rat und Tat gebraucht wurden. Über 20 Jahre war er der „Kümmerer“ für den Kindergarten St. Stephan. Doch auch bei der Außenrenovierung der Kirche war Hans Haslinger mit im Team, ebenso wie bei der Sanierung der Kirchenmauer. Nach dem Ausscheiden von Lothar Branse im Januar 2019 übernahm Haslinger auch das Amt des Kirchenpflegers.

Zuvor jedoch war Hans Haslinger ganz anders aktiv: Bei der 950-Jahr-Feier der Gemeinde Bonstetten 2013 öffneten die Haslingers ihre Hofstelle für die Kirche, „beim Zauner“ gab es die legendären „Rosaküchla“ ebenso wie die süffige „Rosalinde“. Die Gäste waren begeistert und schwärmen immer noch von der herrlich herausgeputzten Hofstelle.

Drei Pfarrer in drei Jahren - eine Herausforderung

Natürlich war auch die Zusammenarbeit mit den drei Pfarrern in Bonstetten bestens. Lange Jahre war Prof.Dr.Dr. Lochbrunner für das seelische Wohlergehen der Bonstetter verantwortlich und damit Haslingers Ansprechpartner. Als sich Pfarrer Lochbrunner 2022 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete, stand Kirchenpfleger Haslinger kurz Pater Thomas zur Seite, bis im September 2023 Pfarrer Forma im Bonstetter Pfarrhaus (und in der Gemeinde) einzog.

Präsente zum Abschied

Bei so viel Engagement über so viele Jahre hinweg war es nur recht und billig, dass Hans Haslinger nicht nur mit anhaltendem Applaus geehrt wurde, nein, er bekam einen Präsentkorb und einen Gutschein für ein Gondelfrühstück in den Bergen für zwei. Denn ohne Ehefrau Idas Unterstützung wäre vieles sicherlich nicht möglich gewesen. So freute sich Ida sehr über einen schönen Blumenstrauß. Ehrensache, dass das Ehepaar Haslinger zusammen mit den Kirchenvertretern noch zum Essen in die Dorfwirtschaft ging.