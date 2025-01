Leo Kränzle verabschiedet sich aus dem Gemeinderat Bonstetten

„Politik braucht Debatte“, ist Leo Kränzle überzeugt. Wer ihn als Gemeinderatsmitglied in Bonstetten kennt, weiß, dass der 69-Jährige das auch so meint. Er und seine Mitstreiter hätten stets versucht, nicht einfach nur Kritik an einem Projekt oder Sachverhalt zu üben. „Wir haben uns immer um Alternativvorschläge bemüht“, sagt er. Opposition nicht um ihrer selbst willen also, sondern „Opposition, weil wir es wirklich besser machen wollten“, wie Leo Kränzle beteuert. Jetzt scheidet der Grünen-Politiker aus dem Bonstetter Gemeinderat aus.

