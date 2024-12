Mehrere Verletzte nach Unfall bei Bonstetten

Nach einem Unfall bei Bonstetten sind mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall in der Nacht auf Samstag gegen 0.15 Uhr zwischen Bonstetten und Kruichen. Ein 18-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern, berichtet die Polizei. Dann stieß das Auto gegen ein Feldkreuz am Straßenrand. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Seine vier Mitfahrerinnen und Mitfahrer wurden jeweils zum Glück nur leicht verletzt und mussten im Anschluss zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht werden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Bonstetten und Adelsried waren mit insgesamt 25 Personen am Einsatzort. Zur Versorgung der Verletzten waren drei Krankenwagen erforderlich, berichtet die Polizei. (kinp)

