Mit Gott auf dem Weg sein

An der dritten Station des „Gottesdienst on Tour“ hat die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Zusmarshausen einen Weggottesdienst im Grünen gefeiert. Am Dorfplatz in Bonstetten war Treffpunkt. Von dort aus ging es den Weg bergauf, am Friedhof vorbei, zur Lourdeskapelle am Feldrand. Der Posaunenchor begrüßte die Gottesdienstbesucher mit schönen Klängen. Auch Bürgermeister Anton Gleich mischte sich unter die Gottesdienstbesucher. Religionspädagoge Felix Henkelmann gestaltete Liturgie und Abendmahl. Der Bonstettener Prädikant Hendrik Stein hielt die Predigt. Im Mittelpunkt stand die biblische Erzählung von Petrus Fischzug und die Frage an die Mitfeiernden „Jesus nachfolgen heißt für mich?“.

