Zweiradfahrer verbremst sich und stürzt

Von einem Fahrfehler mit Folgen berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Demnach fuhr am Mittwoch, gegen 7.55 Uhr, ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Kraftrad auf der Straße Eichberg in Bonstetten und bog von dort nach rechts in den Ginsterweg ein. Als er einen auf dem Ginsterweg herannahenden Lastwagen bemerkte, bremste der Mann so stark ab, dass das Zweirad in Schräglage geriet, der Fahrer letztlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und zu Sturz kam. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Kraftrad entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. (jah)

