Boxweltmeister aus Gersthofen kämpft vor der Haustüre in Stadtbergen

Plus Wie es dazu kommt, dass der im Gersthofer Ortsteil Batzenhofen lebende Profi-Boxer Robin Krasniqi am 4. Mai bei der Champions Fight Night in der Stadtberger Sporthalle in den Ring steigt.

Von Oliver Reiser

Dass Robin Krasniqi zum Interviewtermin eine Viertelstunde zu spät kommt, hat einen triftigen Grund. „Mein kleiner Sohn hat die Autoschlüssel versteckt, Ich musste sie im ganzen Haus suchen“, berichtet der stolze Familienvater. Der 17 Monate alte Meyson ist der neue Lebensmittelpunkt von ihm und seiner Frau Marigona. Er freut sich riesig, dass der Kleine ebenfalls das Boxen liebt und ihn ab und an sogar zum Training begleitet. Das ist auch auf verschiedenen Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen, wo Krasniqi allein auf Instagram weit über 300.000 Follower hat. „Da kommt dann keine Müdigkeit auf“, lacht der am 1. April 36 Jahre alt gewordene Profi-Boxer, der sich gerade auf seinne nächsten Kampf vorbereitet. Der findet am Samstag, 4. Mai, in der Sporthalle Stadtbergen statt. In seinem 61. Kampf trifft er auf den Portugiesen Jorge Silva.

Robin Krasniqi lebt seit vier Jahren im Gersthofer Ortsteil Hirblingen

Der Boxweltmeister Robin Krasniqi zusammen mit Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle (rechts) Foto: Cornelius Film Studios

„Ich bin sehr glücklich, dass mein nächster Kampf hier in der Region stattfinden kann“, sagt Robin Krasniqi. Seit vier Jahren lebt er im Gersthofer Ortsteil Hirblingen, seit zwei Jahren ist er mit dem Model Marigona verheiratet. Geheiratet haben sie im Standesamt in Gersthofen. „Wir haben das sehr genossen. Es war ein tolles Event im Rathaus.“ Dort durfte sich Krasniqi nach seinem größten Triumph, dem Sieg im WM-Titelkampf 2020 gegen Dominik Bösel, auch schon ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Obwohl Bürgermeister Michael Wörle, den er zu seinen Kämpfen eingeladen hatte, bemängelt hatte, dass als Herkunftsort Augsburg genannt wurde. „Da hat ihm nicht gefallen. Er hat gesagt, sie sollen Gersthofen statt Augsburg sagen und hat auch im Fernsehinterview ausdrücklich darauf hingewiesen“, lacht Krasniqi, der sich in Hirblingen sehr wohl fühlt.

